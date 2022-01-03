Yıllar önce mezarlıktan yer ayırttığını, kendisine bir şey olduktan sonra ailesinin bu işlerle uğraşmasını istemediğini ifade eden Müge Anlı, canlı yayında vasiyetini açıkladı.

2.5 yıldır eşi Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söyleyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesine emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu.



Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eski eşi ve çocukları ile yeni eşi ile kızı arasında kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı.

MÜGE ANLI'NIN VASİYETİ!

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı, cümlesine; "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük." dedi.