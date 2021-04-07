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Müge Anlı'da sosyal medyayı sallayan diyalog!

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan diyalog sosyal medyayı salladı.

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan bir diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda, 5 aydır haber alamadığı oğlunu arayan bir kadın, oğlunun yurt dışına kaçtığını söyledi.

"Hata benim Müge hanım... Alman vatandaşı yaptım onları. Gelecekleri parlak olsun dedim ama hata yaptım dedim.

Çocuklarımız Türkiye'de durmuyorlar, kaçıyorlar. 6 sene önce geldi ama 5 aydır kesinlikle aramıyor" diye konuşan kadın, "Tek emelim onu Alman vatandaşlığından çıkarmak" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURAN DİYALOG
Oğlunu arayan acılı kadın, programın sunucusu Müge Anlı'dan, "Senin çocuğunun kaybolmasıyla Alman vatandaşlığının ilgisi yok" yanıtını aldı.

Anlı'nın bu sözlerine kadının verdiği yanıt ise sosyal medyada günün konusu haline geldi ve binlerce kez paylaşıldı:

"Ama Müge hanım, o zaman istediği gibi gidebiliyor her yere... Bütün dünyayı geziyor. Ama Türk olsa en azından vize alacak bilmem ne alacak gidemeyecek."

Etiketler müge anlı türk vatandaş alman
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