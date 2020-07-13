Murat Ağırel hastaneye kaldırıldı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in avukatı Celal Ülgen, Ağırel’in diş tedavisi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ülgen, daha önce yaptığı açıklamada Ağırel’in çok ciddi ağrı çektiğini söylemişti.

Celal Ülgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Av. Ziya İlker Göktaş’tan aldığım son dakika bilgisi: Murat AĞIREL’in hastaneye sevki yapıldı ve şu anda Diş tedavisi için HASTANEDE...”

Avukat Hüseyin Ersöz, aralarında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in de olduğu, Silivri’de 4 aydır tutuklu durumda bulunan gazetecilerin verdikleri dilekçelere rağmen doktor ve revire çıkarılmadığını duyurmuştu.

Ağırel’in avukatlarından Ziya İlker Göktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ağırel’in tedavi için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.