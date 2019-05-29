Nagehan Alçı: ''Tarafsızlık yalanına hiçbir zaman sığınmadım''

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ekrem İmamoğlu’na zarar veren azgın azınlık" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu ile pazartesi akşamı Habertürk TV’de yaptığımız yayın, tıpkı geçen seneki Muharrem İnce yayını gibi çok izlendi ve çok konuşuldu. Hâlâ da konuşulmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Alçı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri programla ilgili olarak "Ben tarafsızlık yalanına hiçbir zaman sığınmayan siyasi felsefesi açık bir gazeteciyim" dedi.

Kendisine yönelik eleştirileri yanıtlayan Alçı şu ifadeleri kullandı:

Kendine Kemalist ya da ulusalcı diyerek Dersim katliamını ölümüne savunan bu azgın azınlık aslında bunu biliyor ama onların gözünde Kürt vatandaşlarımızın hassasiyetleri yok. Hiçe sayıyor, inkar ediyorlar bunları. Kibirleri gözlerini kör etmiş. Son dönemdeki havadan etkilenerek Kürtlerin oylarını çantada keklik sanıyorlar.

Ben de Ekrem İmamoğlu yayınında işte bu sessiz çoğunluğun sesi olmaya çalıştım. Onların hassasiyetlerini ifade ettim.

Sadece soru sormadım, ayrıca o konularda tavır koydum. İmamoğlu’ndan da özgürlükçü bir tutum almasını bekledim. Bu konudaki detaylı değerlendirmemi ayrıca yazacağım.

Jean Paul Sartre’in söylediği gibi ‘Tarafsızlık sahtekarlıktır”. Herkesin bir tarafı var. Kimi bunu dürüstçe ortaya koyar, kimi ise sahtekarca ikili-üçlü oynar.

Hele özellikle kamusal aydın kimliğindeki köşe yazarları ve yorumcular için tarafsızlık iddiası büyük bir yalan bence.

Artık tüm siyasal kesimler de 'tarafsız gazeteci' sözünün içinin boş olduğunun farkına vardılar. Bu olumlu bir gelişme.

Mühim olan siyasal tavrı ve tarafı net olmak ama zıt görüşteki bir siyasetçiye karşı da adil ve dürüst davranabilmektir.

Benim böyle bir insan olup olmadığımı hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem Muharrem İnce’ye hem de Ekrem İmamoğlu’na sorabilirsiniz."





