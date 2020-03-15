Ahmet Hakan'dan Ece Üner'e: Bana laf sokmuş...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! İlk olarak Ece Üner, ana haber bülteninde koronovirüs sonrasında zam yapan fırsatçılara söylediği "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor.Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" sözlerle dikkat çekmişti.

Bu sözler Ahmet Hakan'ı kızdırmış ve Hakan Üner'e yanıt vererek tepkisini göstermişti. Bunun ardından ise polemik bitmedi ve atışma ikili arasında sürdü. Son olarak Hakan bugünkü yazısında Ece Üner'e şu sözlerle yanıt verdi:

'BANA LAF SOKMUŞ!'

"'Ben hakikatin adamıyım, senin gibi günün adamı değilim' falan diye bana laf sokmuş. İyi de ben 29 Aralık 2017’de yazdığım bu yazının her harfinin bugün de kapı gibi arkasındayım. Aha bak! Yazıda söylediklerimin aynısını, bugün de avazım çıktığı kadar haykırdığımı ifade ediyorum. Hem de vurgulayarak. Hem de altını kalın kalın çizerek. Günse gün! Hakikatse hakikat!"

Hakan, "Ne zaman bir sahtekârlık, ne zaman bir ahlaksızlık, ne zaman bir çakallık, ne zaman bir fırsatçılık görseler... Hemen akıllarına şu geliyor: 'Yüzde 99’u Müslüman olan ülke...'

Ne zaman göz yaşartıcı bir iyilik, ne zaman ahlaki bir yükseliş, ne zaman vicdani bir duruş, ne zaman gönülleri fetheden bir güzellik görseler... Akıllarının ucundan bile geçmiyor:

Yüzde 99’u Müslüman olan ülke..." görüşünü savundu.

Hakan yazısının devamında "Ayrıca 'yüzde 99' falan geçiniz bunları bir kalem, geçiniz efendim. Yok, öyle bir şey! Müslümanlık açısından memleketi ille de yüzdelere ayıracaksanız aha şöyle ayırın:

Yüzde bilmem kaçı Müslümanlığı kullanıyor,

yüzde bilmem kaçı Müslümanlıktan habersiz,

yüzde bilmem kaçı kalbinin temizliğinden dolayı sadece kendinin Müslüman olduğunu sanıyor,

yüzde bilmem kaçı şekilde Müslüman,

yüzde bilmem kaçı Müslümanlıkla herhangi bir irtibat kurmuyor,

yüzde bilmem kaçı kültürel Müslüman,

yüzde bilmem kaçı açıktan Müslüman değil.

Falan diye ayırın.

'Yüzde 99’u Müslüman bir ülke...'

Fena halde şişirilmiş bir balondur ve acilen patlatılmaya ihtiyacı vardır bu balonun" ifadesini kullandı.

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