Yılmaz Özdil'den olay itiraf: ''Bana 5 milyon dolar rüşvet teklif ettiler!'

Tele1 TV'de gazeteci yazar Tuba Emlek'n sunduğu Mercek adlı programa katılan gazeteci yazar Yılmaz Özdil canlı yayında Sözcü gazetesini bırakması karşılığında kendisine 5 milyon dolar para teklif edildiğini itiraf etti.

İşte Yılmaz Özdil'in o açıklamaları:

"Sözcü'yü bırakmam karşılığında bana 5 milyon dolar para teklif ettiler. Şahitlerimiz de var. Şahitler önünde teklif ettiler. Kırmızı Kedi'nin Haluk Hepkon da bunun şaihididir. Sözcü'yü bırakıp başka bir gruba geçmem için bana para teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Bunu Sözcü'nün sahibi Burak Akbay da biliyor. Bunu kabul etmedikten kısa bir süre sonra bizim aleyhimizde kripto FETÖ'cüler, ikinci cumhuriyetçiler ve yandaş trollerin bulunduğu troller tarafından Mustafa Kemal kitabı hakkında bir kampanya başlatıldı.

Sosyal medya tarihinin gördüğü en büyük linç kampanyasıydı bu. Bu Mustafa Kemal kitabı ile ilgili yaklaşık 1 sene bu kampanyayı yürüttüler. Ancak netice elde edemediler. Aslında o kitap bağış yapmak üzere yayınlanmış bir kitaptı ve biz o bağışlarımızı alnımızın akıyla yaptık. Yaklaşık 1 sene bu kampanyayı yürüttüler ve başarılı olamadılar. Bizi imha edemediler. Ben kendi payıma söylüyorum, Sözcü davası tamamlanana kadar ben Burak Akbay'ı yarı yolda bırakmayacağım. Benim kalemim satılık değil. Bu kitap üzerinden yürüttükleri kampanyada başarılı olamayınca şimdi de yıkımı başlattılar. Kaçak maçak... Yıkarsın bunda bir sıkıntı yok. Çünkü biz yazlıkta oturalım diye gazetecilik yapmıyoruz. Bizim kalemimiz satılık değil. Biz gazeteciliği babamızdan aldığımız ahlak gereği namusumuzla yapıyoruz. Bizim ne siyasette gözümüz var, ne aktivist harekette ne de gazeteciliği bir misyon gereği yapıyoruz. Mesela ben eğer isteseydim, siyasetle bir ilgim olsaydı defalarca çoktan bir milletvekili olurdum veya defalarca belediye başkanı olurdum. Bugün sadece İzmir'de değil birçok şehirde ben bağımsız milletvekili de seçilirim, belediye başkanı da seçilirim. Bizim böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir merakımız da yok. "