RTÜK'ten 3 kanal ve 2 radyoya yayın ihlali cezası

Güncelleme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 televizyon kanalı ile 2 radyoya, yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, bir kanalda yayımlanan programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik kullandığı 'Meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika'da bulmaya çalışıyor. Ülkenin madenlerini peşkeş çekiyor' ifadeleri ele alındı. Özçağdaş'ın aynı programda dile getirdiği 'Mevcut Milli Eğitim Bakanı kendisiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na çökmüş olan Cihannüma kliği ile beraber memleketi bambaşka bir yere doğru sürüklemeye çalışıyordu' ifadelerini de değerlendiren Üst Kurul, söz konusu yayında kullanılan ifadelerin temelsiz ithamlar içeren, şüphe ve şaibe yaratan, zan altında bırakan, eleştiri sınırlarını aşan, kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmayan nitelikte olduğuna karar verdi. Bu gerekçelerle televizyon kanalına, 6112 sayılı kanunun 8/1 ç bendinde yer alan 'Yayınlar, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde; küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmüne aykırılıktan idari para cezası verildi.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRI YAYINA CEZA

Üst Kurul toplantısında bir kanalda Ani Harabeleri'ni konu alan belgeselde kullanılan 'Evet şimdi girelim ve Ani Harabeleri'nin içinde yatan o muhteşem kiliseleri, katedralleri ve sonradan kondurulan camileri görelim. Camiler de diyorum çünkü Alparslan 1065'te bu şehri ele geçirdikten sonra camiye çevirmiş çoğu kiliseleri ve yeni camiler de yaptırmış. Ne yazık ki işte bizim bu vandal kültürümüzün bir yansıması' ifadeleri de ele alındı. Üst Kurul, bu kanala, 6112 sayılı kanunun 8/1 f bendinde yer alan 'Yayınlar, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

MÜSTEHCENLİĞE CEZA

Bir televizyon kanalında yayımlanan 'Şeytanın Avukatı (The Devil's Advocate)' isimli sinema filminde müstehcen öğeleri barındıran sahnelerin ekrana getirilerek yayın yapılması da Üst Kurul Toplantısı'nda değerlendirildi. Televizyona 6112 sayılı kanunun 8/1 n bendinde yer alan 'Yayınlar, müstehcen olamaz' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca bir radyoya 'uyuşturucu özendirmek', başka bir radyoya da 'haksız çıkarlara hizmet' gerekçesiyle para cezası uygulandı. 

DHA

