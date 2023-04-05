RTÜK'ten FOX TV, Halk TV ve TELE 1'e ceza

RTÜK, FOX TV, Halk TV ve TELE 1'e ceza kesti. Cezayı duyuran RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Fox TV'ye Gülbin Tosun'un kadınların haklarını koruyan açıklaması nedeniyle ceza verilmesine dikkat çekti.

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cezaları duyurdu.

Taşçı'nın açıklamasına göre Fox TV, Halk TV ve Tele 1 RTÜK'ün para cezası verdiği kanallar oldu.

İlhan Taşçı'nın açıklaması şöyle oldu:

1- RTÜK, Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye % 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan “tarafsız”, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!

2- RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3 para cezası verdi.

3- Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de %3 para cezası verdi…