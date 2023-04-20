Serdar Akinan serbest bırakıldı; bu açıklamayı yaptı

Dün gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı. Akinan serbest kaldıktan sonra "Gerçeğin peşine düştüm, inatla devam edeceğim" dedi.

Dün sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde gözaltına alınarak ve İstanbul'a getirilen gazeteci Serdar Akinan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Akinan’ın serbest bırakıldığı haberini avukat Serkan Günel verdi.

“Serdar Akinan Savcılık'tan serbest” paylaşımı yapan Günel, bir önceki paylaşımında, “Genel olarak (maalesef) Serdar Akinan'ın hangi yayını hangi ‘saikle' yaptığı kapsamında bir sorgulama geçirdik.” açıklaması yapmıştı.

Çanakkale'nin Ayancık ilçesinde dün günün ilk ışıklarında gözaltına alınan, tüm gün süren işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan gazeteci Serdar Akinan, İstanbul Adliyesi önünde; "Mesleğimi icra ettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Gerçeğin peşine düştüm. İnatla devam edeceğim, yayınlamaya, konuşmaya, soruşturmaya, sormaya. Çünkü kamuoyunun bilme hakkı var. O bilme hakkı bizim kutsal hakkımız" dedi.

Akinan, serbset bırakılmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde, yaşadıklarını anlattı. Yaşadıklarından hicap duyduğunu belirten Akinan şunları söyledi:

"Sabah saat 05.17'de kapıma dayandılar. Şu an saat gece 12'yi geçti. Yaklaşık 20 saattir gözvaltındayım. Bu kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen yasanın ilk gözaltısı olabilirim. Mesleğimi icra ettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Gerçeğin peşine düştüm. İlgili kanunda bahse konu olan 'yalan olduğunu bildiği halde haberi yaymak' veya 'kamuoyunu endişe, paniğe sevk etmek' gibi suçların hiçbirini işlemedim. Dolayısıyla adalet yerini buldu diye düşünüyorum.

Bir kere hicap duydum. Çünkü, bir şahıs çıkıyor sosyal medyada bir video paylaşıyor. O paylaştığı videoda da çok ağır iddialarda bulunuyor. Bir gazetecinin görevi bu iddiaları kamuoyuyla paylaşmaktır, araştırmaktır. Ben bunu yaptım ve bunu yapmaya devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim.

Ve bu bize gösterdi ki gerçek medya sosyal medya. Orada olduğum vakit, ne kadar özgür araştırma yaptığımı, ne kadar özgürce yayın yaptığımı gördüm. İnatla devam edeceğim yayınlamaya, konuşmaya, soruşturmaya, sormaya. Çünkü kamuoyunun bilme hakkı var. O bilme hakkı bizim kutsal hakkımız."