Buket Aydın ''bu sefer gerçekten'' istifa etti!

Buket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız” demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmiş, muhalefet kanadının tepkisiyle karşılaşmıştı.

Bugün istifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Buket Aydın, “16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Nisan ayında da Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildiği belirtilmişti. Daha sonra iddiaya göre Ankara'dan devreye giren isimlerin aracılığıyla görevine geri dönmüştü.

YERİNE DENİZ BAYRAMOĞLU ATANDI

Aydın'ın istifasının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine Deniz Bayramoğlu getirildi. Deniz Bayramoğlu'nun 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Kanal D Ana Haber’i sunmaya başlayacağı duyuruldu.

Gazeteci ismail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal D Ana Haber’in başına sevgili Deniz Bayramoğlu geçti. Deniz, benim de mezunu olduğum Rize Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarındandır. Bu görevi fazlasıyla hak ediyordu. Kutluyorum." ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Aydın, Attila İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.

TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket Aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı. 2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümüne başladı ancak gazeteci olmak için 3 yılın sonunda eğitimini yarıda bıraktı. 2005 yılında ise aynı bölümdeki eğitimine devam etti.

1997'de İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times ile ortak çıkan Liberal Bakış'ta borsa haberleri yaptı. 6 ay sonra dönemin önemli gazetelerinden biri olan Yeni Yüzyıl'da borsa muhabirliği görevini üstlendi. Sabah grubunun bu gazeteyi satmasından sonra aynı işi Sabah gazetesinde sürdürdü. 1990'lı yılların sonları ile 2000 yılı başlarında Yeni Binyıl Gazetesi'nde ekonomi editörü ve finansal haber editörü olarak çalıştı. Ayrıca Liberal Bakış ve Gündem gazetelerinde de editörlük yaptı.

CNN Türk'e katıldığı ilk dönemde borsa yorumcusu olarak ekrandaydı. Daha sonra İş Yemeği isimli programı hazırlayıp sundu. 2008-2009 yıllarında Pelin Çift ve Alp Özgen'le beraber "12-14 Güncel" adlı programı sundu. Ayrıca bu kanalda Parametre ve Güne Merhaba programlarının da sunuculuğunu yaptı.

2013 yılında haber spikeri Ece Üner'le evlendi. 2018 yılında Prof. Dr. Uğur Batı ile beraber "Üzgün İnsandan Özgür İnsana" isimli kitabı çıkardı. Deniz Bayramoğlu, CNN Türk ekranlarında Gündem Özel programıyla izleyici karşısına çıkıyordu.



