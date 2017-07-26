Defne Samyeli ile ilgili bomba haber

Uzun süredir spikerlikten uzak kalan ve oyuncu olarak ekranlara gelen Defne Samyeli, tekrar haber sunmak için geri dönüyor. İşte Samyeli'nin yeni kanalı...

Kanal D'de İrfan Değirmenci’nin ayrılmasının ardın Emin Çapa sabah haberlerine gelmiş; ama reytingler çökmüştü...



MedyaRadar'da yer alan habere göre; ayrılığın ardından Kanal D Sabah haberleri Emin Çapa’ya emanet edilmişti.



Edildi edilmesine ancak reytinglerde yaşanan büyük düşüş Kanal D yönetimini yeni arayışlara yöneltti.



İşte bu arayışlar sonuç verdi ve bir süre önce FOX TV ile yollarını ayıran ‘Çalar Saat’ programının sunucusu Murat Güloğlu ile uzun süredir haberden uzak olan deneyimli spiker Defne Samyeli ile el sıkışıldı.



Murat Güloğlu ile Defne Samyeli bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki sezondan itibaren Kanal D’de Sabah Haberleri’nin yeni yüzleri olacak.