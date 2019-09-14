Ekranlara damga vurduk ! Türk dizileri dünyayı ele geçirdi

İngiliz The Guardian sitesinde Türk dizilerinin dünyadaki popülerliğine dair bir dosya yayınlandı. Pakistanlı gazeteci Fatima Bhutto’nun kaleme aldığı “Türk dizileri dünyayı nasıl ele geçiriyor” başlıklı yazıda Türkiye'nin dizi ihracatında ABD'den sonra 2.sırada yer aldığı ve Türk dizilerinin Rusya, Çin, Kore ve Latin Amerika'da geniş kitlelere hitap ettiği anlatılıyor. Yazıdaki bilgilere göre Türkiye'den en çok dizi alan ülkelerin başında Şili, Meksika ve Arjantin ile Ortadoğu ülkeleri geliyor.

Yükseliş 2006'da başladı

Türk dizi ve formatlarını 100 ülkeye pazarlayan Pinto’nun görüşlerine yer verilen yazıda, Türk dizi furyasının yükselişinin 2006'daki Binbir Gece dizisiyle başladığı, Gümüş dizisinin de Ortadoğu'da ilk büyük çapta başarı yakalayan dizi olduğu belirtiliyor. Yazıda diğer öne çıkan bilgilerise şu şekilde: Binbir Gece dizisi küresel çapta başarı yakalayan ilk Türk dizisi olarak kayıtlara geçti.

500 milyondan fazla izleyici

Muhteşem Yüzyıl dizisinin popülerliği Arap Turizminde bir patlamaya neden oldu. Dizi dünya genelinde 500 milyondan fazla izleyici ile buluştu. Dizi aynı zamanda Japonya tarafından satın alınan ilk dizi olarak da kayda geçti. 2002'den beri Cezayir, Fas ve Bulgaristan da dahil olmak üzere 100'den fazla ülkeye yaklaşık 150 Türk dizi satıldı. Haberde ayrıca Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin de Türkiye ve dünyada büyük kitlelere ulaştığı, dizilerin her 10 izleyiciden 1'i tarafından izlendiği belirtiliyor. Haberde ayrıca 2023 yılına kadar dizi ihracatının 1 milyar dolar değerinde olacağı tahmini de yer alıyor.