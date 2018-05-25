Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt

Gazeteci Hande Fırat dün akşam CNN Türk canlı yayınında Muharrem İnce’ye sorular yöneltti. İnce ise verdiği cevaplarla adeta gazetecileri terletti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında gazeteci Hande Fırat'ın tavırlarına dikkat çekti. Bu durum üzerine Hande Fırat Instagram hesabından canlı yayındaki fotoğrafını paylaşarak “Merak edenlere gelsin. Botoks yok” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CNN Türk'e Hande Fırat'ın sunduğu programa telefonla bağlanmış, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye'nin Fetullah Gülen'i usulüne uygun istemediğini söyledi" demişti. Bu konuşma sırasında İnce ve Hande Fırat arasında kısa süreli bir gerilim de yaşanmıştı. Dün akşamki programda soru soran gazeteciler arasında yer alan Hande Fırat'ın, İnce karşısında gergin olduğu dikkat çekti. Sosyal medyada, Hande Fırat’ın tavrına tepki geldi. Birçok Twitter kullanıcısı tweetlerinde gazeteci Hande Fırat’ın tavırlarına dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

Hande Fırat'a tepki yağıyor !

Muharrem İnce'nin CNNTürk'teki yanıtları sosyal medyayı salladı