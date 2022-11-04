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  3. TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu

TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu

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TOGG'un deneme sürüşü sırasında verdiği tepkilerle sosyal medyada gündem olan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten açıklama geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Bursa'da TOGG’un deneme sürüşünü gerçekleştirdi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de Bakan Varank’ın Bursa’da gerçekleştirdiği deneme sürüşüne katıldı.

Deneme sürüşü sırasında Varank’ın gaza basmasının ardından Fulya Öztürk, “İnanamıyorum, şaka mı? Gram ses yok. Biz az önce ne yaşadık?” diyerek tepki vermesi gündem oldu.

Görüntülere gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yine dilinize düşmüşüz... Dostlar test sürüşünü sabah erken saatte ilk ben yaptım ve başıma geleceklerden habersizdim. Meğer sürprizmiş bu...  Bir gün inşallah bu deneyimi yaşayınca siz de anlarsınız canım kardeşlerim. Elektrikli araçlar, sıfırdan 120’ye dört saniyede çıkıyor. O anda basınç alıyorsunuz. İşi bilenler zaten doğru yorum yapmış. Bakan Bey ve arkadaki çekim ekibi bu aracı daha önce deneyimlediği için benim kadar tepki vermiyorlar. Mesele bu.

Bir gün deneyince görürüm hepinizi :) Bir de ben biraz coşkun biriyim malum. Hepsi bu. Emniyet kemeri de takılı ayrıca"

 

Etiketler togg fulya öztürk twitter yerli otomobil
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