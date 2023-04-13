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Uğur Dündar tv100'e veda etti

Uğur Dündar tv100'e veda etti
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Duayen gazeteci Uğur Dündar, birlikte program yaptığı Mine Özbek ile tv100'den ayrıldıklarını duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar, birlikte program yaptığı Mine Özbek ile birlikte tv100’den ayrıldıklarını duyurdu.

tv100’de "Haftanın Panoraması" programıyla izleyicisiyle buluşan Uğur Dündar ve Mine Özbek kanaldan ayrıldı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dündar, kanal yönetimine teşekkür ettiği paylaşımında şunları yazdı:

"Değerli kardeşim Mine Özbek ile, yaklaşık 3 aydır, 'Haftanın Panoraması' programını ekrana getirdiğimiz  tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. tv100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz."

 

Etiketler uğur dündar tv100 mine özbek
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