Uğur Dündar tv100'e veda etti
Duayen gazeteci Uğur Dündar, birlikte program yaptığı Mine Özbek ile tv100'den ayrıldıklarını duyurdu.
Gazeteci Uğur Dündar, birlikte program yaptığı Mine Özbek ile birlikte tv100’den ayrıldıklarını duyurdu.
tv100’de "Haftanın Panoraması" programıyla izleyicisiyle buluşan Uğur Dündar ve Mine Özbek kanaldan ayrıldı.
Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dündar, kanal yönetimine teşekkür ettiği paylaşımında şunları yazdı:
"Değerli kardeşim Mine Özbek ile, yaklaşık 3 aydır, 'Haftanın Panoraması' programını ekrana getirdiğimiz tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. tv100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz."
Değerli kardeşim @mineozbekk ile, yaklaşık 3 aydır, "Haftanın Panoraması" programını ekrana getirdiğimiz @tv100 kanalından ayrılma kararı aldık.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 13, 2023
TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz.
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