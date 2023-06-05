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Ünlü spiker Buket Güler'in yeni kanalı belli oldu

Ünlü spiker Buket Güler'in yeni kanalı belli oldu
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Haber Global'den ayrılan ünlü spiker Buket Güler, Halk TV ekranlarında olacağını duyurdu.

Haber Global’de 2021 yılından bu yana haber spikerliği görevini üstlenen Buket Güler, Halk TV ekranlarında olacağını açıkladı. Güler, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"HEYECANLI BİR BAŞLANGIÇ"
Twitter'dan paylaşım yapan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlı bir başlangıcın fotoğrafıdır. Bundan sonra ben de Halk TV’deyim."

BUKET GÜLER KİMDİR?
Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu. Güler, CNN Türk'te de spikerlik görevini üstlendi.

Etiketler buket güler halk tv
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