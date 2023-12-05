10 bin polis alımı yapılacak! Aranan şartlar neler, polis maaşı ne kadar?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Yerlikaya, detayları yakında duyuracaklarını duyurdu. Peki polis olmak için aranan şartlar neler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 bin polis alımı yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, ''10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız'' ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya'nın açıklaması sonrası polis alımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki polisler ne kadar maaş alıyor, polis olmak için aranan şartlar neler? İşte merak edilenler...

POLİS OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak,





Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,





KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)





Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.





18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)



MEVCUT POLİS MAAŞI 42 BİN LİRA

Şartları karşılayan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nde (POMEM) eğitim sürecine başlayacak. Süreci tamamlayan adaylar ülkenin çeşitli bölgelerinde göreve atanacak. Bu kapsamda göreve başlayacak polisler 30 bin TL maaşla görev yapacak. Halihazırda bir polis memuru ortalama 29 bin 525 lira, bir başkomiser 32 bin 626 lira maaş alıyor. Bu maaşlar enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı itibarıyla artacak. Bu kapsamda başkomiser maaşı 46 bin 540,98 liraya, polis memuru maaşı 42 bin 117,41 liraya çıkacak.