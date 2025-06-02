AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için '15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma' şartı getiren düzenlemeyi, iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan memurların 3600 ek göstergeden yararlanmasını sınırlayan düzenlemenin iptali için dava açtı.

Dava dilekçesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de eklenen geçici 47. maddenin 'bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce' ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.

Yapılan başvuruda, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atananlar arasında farklı uygulamanın makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı vurgulandı.

AYM, düzenlemenin iptaline karar verdi. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'nin iptal kararı ne zaman yürürlüğe girecek ?

Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün doğuracağı yasal boşluğun kamu yararını zedeleyebileceğini dikkate alarak, kararın yürürlüğe giriş tarihini 6 ay sonrasına erteledi. Böylece TBMM’ye yeni bir yasal düzenleme yapması için süre tanınmış oldu.

İptal kararının emeklilik ve ikramiye ödemelerini değiştireceği meslek gurupları

Kararla birlikte, ilgili kadrolara 15 Ocak 2023 tarihinden sonra atanan kamu görevlileri de eşit şartlarda 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu gelişme, özellikle yeni atanan sosyal güvenlik uzmanları, gelir uzmanları ve benzeri kadrolardaki personel açısından maaş, emeklilik ve ikramiye hesaplamalarında önemli bir artış anlamına geliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, kamuda eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılacak düzenlemeler açısından da emsal teşkil edebilir.