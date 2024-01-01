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Bakan Ersoy ''müjde'' diyerek duyurdu: 1500 personel alınacak

Bakan Ersoy ''müjde'' diyerek duyurdu: 1500 personel alınacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa 1500 personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı yapacak.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.  

 

DHA

Etiketler mehmet nuri ersoy kültür ve turizm bakanlığı personel alımı
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