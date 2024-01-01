Bakan Ersoy ''müjde'' diyerek duyurdu: 1500 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa 1500 personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı yapacak.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var!



Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz.



Hayırlı olsun. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 1, 2024

DHA