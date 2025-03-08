Bakanlık bine yakın personel alacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı ailemizi genişletiyoruz. Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz. 865 sözleşmeli personel, 123 kadrolu personel, muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi. (DHA)

DHA