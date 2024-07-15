Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir

Dünyanın en saygın yayın organlarından Financial Times'ın yazarı Gustavo Medeiros, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimi analiz ederken "Memur maaşları dondurulabilir" ifadesiyle büyük bir şok etkisiyarattı.

Financial Times yazarı Gustavo Medeiros, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimi analiz ettiği yazısında 'Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir.' dedi.

Financial Times yazarı Gustavo Medeiros, yeni reformların Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir hale getirdiğini ancak belirsizliğin sürdüğü ifade etti.

"Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü. Ankara'dan ekonomik yönetim konusunda belirgin bir sinyal değişimi oldu" denilen analizin devamında ise şu cümleler yer aldı:

"Geçmişteki birçok başarısız başlangıçtan sonra, Erdoğan'ın bu ortodoks politikalardan geri adım atıp atmayacağı sorusu devam ediyor. Ancak bu sefer, reformlar sağlam temellere dayanıyor gibi görünüyor. Bizim görüşümüze göre, Erdoğan, lira istikrarının artık popülaritesi ile bağlantılı olduğunu anlamış durumda."

Dünya'nın aktardığına göre, Gustavo Medeiros'un yazısındaki en dikkat çekici kısım ise sıkılaşma tedbirleri kapsamında memur maaşlarına yönelik düzenleme beklentisi.

Medeiros, "Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir" ifadelerini kullandı.