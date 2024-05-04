Bu mu tasarruf: Kamu çalışanlarının servisleri iptal ediliyor

Kamuda satın alınan ve kiralanan lüks araçlar tepki çekmeye devam ederken iktidarın tasarruf adımı olarak memur servislerini iptal edip, memurlara toplu taşıma kartı verme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021'de kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu genelgede, tasarruf tedbirlerine ilk kez personel servisleri de eklenmişti.

Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih etmeleri vurgulanırken, birbirlerine yakın yerleşkelerde bulunan kurumlarından servis hizmeti ihalelerini birlikte yapmaları istenmişti.

AK Parti iktidarının kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri memurlardan başladı. Kamudaki lüks araç merakı devam ederken memurun toplu taşıma araçları tasarruf tedbirlerine takıldı.

Kamudaki ihtiyaç fazlası araçları satışa çıkarmaya hazırlanan AK Parti'nin memurları da personel servislerinden indirip otobüse-metroya bindirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel servisi hizmetleri ile ilgili raporu doğrultusunda kamu kurumlarında çalışan kişilere servis hizmeti sağlanmasının ekonomik olmadığı yerlerde servislerin kaldırılıp toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor.

Günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesinin maliyet açısından avantaj sağlayacağı belirtilirken, özellikle büyükşehirlerde ilk olarak uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

Sözcü