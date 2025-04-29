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Emekli maaşları yarı yarıya düşen memurlar için ara yol bulundu

Emekli maaşları yarı yarıya düşen memurlar için ara yol bulundu
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Türkiye'de memur emeklilerin maaş kaybına yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Çalışırken 51 bin TL maaş alan ancak emekli olduktan sonra sadece 19 bin TL maaş bağlanan emekli memurlar için sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezel "memurlar yaş küçültme davası açabilir" dedi.

Türkiye'de ekonomik şartlar her geçen gün daha da zorlaşırken, milyonlarca çalışan gibi tüm emekliler de ay sonunu getirmekte zorlanıyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan grupların başında ortalama memur maaşları 51 bin TL seviyesindeyken emekli olduktan sonra bu maaşın yerini 19 bin 616 lira olan emekli memurlar geliyor...

Nefes gazetesinin haberine göre Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 656 bin devlet memuru var ve memurlar ortalama memur maaşı da 51 bin TL seviyesinde.

En düşük memur maaşı da, aile yardımı dahil 43 bin 700 TL alırken memurlar emekli olduklarında ise 19 bin 616 TL’den başlayan emekli aylığı ile geçim mücadelesi veriyor.

Emekli olduktan sonra maaşlarının yarısını kaybeden memurların yaş haddini beklediği de biliniyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezel

emeklilik gün sayısını ve sigortalılık süresini sağlayan ancak yaş koşuluna takılan bazı EYT'lilerin yaş büyütme davası açtığını; bazı memurların ise birkaç yıl daha çalışmak isteyen vatandaşların, "Zorunlu emeklilik yaşı olan 65 yaşı yaklaştığında ‘Aslında daha küçüğüm’ diye dava açma eğiliminin artması beklenebilir" dedi.

Memurlara 2023 yılında seyyanen zam verildiğini hatırlatan Tezel, “Bu, emekli memurlardan esirgendi. Maaşlar zaten düşük. Bir de seyyanen farkından olacak. O yüzden emekli dilekçesini vermiyor” ifadelerini kullandı.

Nefes

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Etiketler şevket tezel memur memur emeklisi emeklilik maaşı yaş düşürme davası yaş küçültme davası
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