Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan Aralık 2023 enflasyonu öncesinde AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Tüm memur, emekli ve özel sektör çalışanlarının maaş zammını belirleyecek enflasyon için dikkat çeken tahmin...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacağı Aralık 2023 enflasyon rakamları öncesinde milyonlarca özel sektör çalışanı, ev sahibi, kiracı, memur ve emekli elinde hesap makinesi endişeli bekleyişini sürdürürken Anadolu Ajansı Finans'ın10 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

ENAG kurucusu "gerçek enflasyon" diyerek açıklamıştı

Ayrıca her ay TÜİK'ten önce enflasyon verilerini paylaşan ENAG'ın kurucusu Veysel Ulusoy, bütçe rakamlarına dikkat çekerek önceki gün "gerçek enflasyon" diyerek yaptığı enflasyon hesaplamasını duyurmuştu.

Ulusoy yaptığı açıklamada "Ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir" diyen Veysel Ulusoy, "2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu. Artış oranı %587. Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

Memur ve emeklinin zammı netleşmeye başladı

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları için 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon verileri beklenirken memur ve emeklisine yapılacak zam oranı da belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Kasım enflasyonu neydi ?

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti. TÜİK'in 4 Kasım'da açıkladığı enflasyon rakamları şöyleydi:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,25, aylık %2,81 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi.

Üretici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 1,94 oranında artış göstermişti.

2023 anket sonuçları ve açıklanan enflasyon rakamları

2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: