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Engelli öğretmen ataması için takvim belli oldu

Engelli öğretmen ataması için takvim belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre bin 381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre bin 381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Atamaya ilişkin MEB’in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek" denildi.

Başvurular, ‘ön başvuru’ ve ‘tercih başvurusu’ olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacaklar. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar 30 Nisan tarihinde yapılacak ve ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

Öte yandan, personel.meb.gov.tr adresinde de engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru yayımlandı.

İHA

Etiketler engelli öğretmen ataması ekpss
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