Kamuda iş hayali kuranlar dikkat: Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi açıklandı

Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS'li ve KPSS’siz personel alımı için güncel liste açıklandı.

Kamuda KPSS puanı ile KPSS şartsız personel alımı için iş ilanları yayınlandı. KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları 2024 Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık

TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık

Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık

Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık

Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık

Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık

Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık

Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık

Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık

Yukardaki ilanlar dışında da kamu personel alımı sitesinde güncellemeler ile beraber yeni ilanlar oluşuyor.