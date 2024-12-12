Kamuda iş hayali kuranlar dikkat: Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi açıklandı
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Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS'li ve KPSS’siz personel alımı için güncel liste açıklandı.
Kamuda KPSS puanı ile KPSS şartsız personel alımı için iş ilanları yayınlandı.
KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları 2024
Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar:
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık
Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık
TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık
Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık
Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık
Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık
Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık
Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık
Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık
Yukardaki ilanlar dışında da kamu personel alımı sitesinde güncellemeler ile beraber yeni ilanlar oluşuyor.
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