Kamuda mesai saatleri değişti
Bilecik Valiliği yaptığı açıklamada, kamuda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada; “18 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100'üncü maddesine göre ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 09.00-12.30 ve öğle 13.30-18.00 olarak uygulanacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır" denildi.
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