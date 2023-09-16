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Kamuda mesai saatleri değişti

Kamuda mesai saatleri değişti
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Bilecik Valiliği yaptığı açıklamada, kamuda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; “18 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100'üncü maddesine göre ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 09.00-12.30 ve öğle 13.30-18.00 olarak uygulanacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır" denildi.

Etiketler kamu çalıişma mesai
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