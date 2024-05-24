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Kamuda servis kaldırılmıştı: Memur-Sen harekete geçti

Kamuda servis kaldırılmıştı: Memur-Sen harekete geçti
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılmasına ilişkin düzenleme Memur-Sen tarafından yargıya taşındı.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.

Memur-Sen kararı yargıya taşındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay'a dava açtı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada servislerin toplu sözleşmede elde edilen ve 10 yıldır uygulanan bir uygulama olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Memur-Sen’in kamu görevlileri adına 3. Dönem Toplu Sözleşmede elde edilen ve yaklaşık 10 yıldır uygulanan, 7. Dönem Toplu Sözleşmede Kamu İşveren Heyetinin de kabul ettiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandırdığı “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” şeklindeki açık ve net Toplu Sözleşme hükmünü uygulanmaz hale getiren, Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki hukuka aykırı ibarelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 12. Daire Başkanlığına 2024/3121 E. Sayısı ile dava açıldı"

Etiketler memur sen kamuda servis tasarruf tedbiri
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