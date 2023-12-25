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Kamuya bin 360 yeni personel alınacak

Kamuya bin 360 yeni personel alınacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişnin istihdam edileceği duyuruldu.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.

Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına uzman ve denetçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Etiketler kamu tarım ve orman bakanlığı gelir idaresi başkanlığı tübitak TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
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