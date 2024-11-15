Kamuya binlerce yeni personel alım ilanı yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Personeli Alım İlanları sayfasını güncelledi. Buna göre kamuya öğretim görevlisinden itfaiye erine, sürekli işçiden sözleşmeli personele kadar pek çok pozisyonda alım yapılacağı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları'nı güncelledi. Buna göre devlet memurluğu, sözleşmeli personel ya da işçiler için yeni kadrolar açıklandı. Bu kapsamda 27 Eylül tarihinden bu yana 103 ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlardan ikisinin ise daha sonra iptal edildiği duyuruldu.

Başvuruya açık ilanların kadro sayıları ve son başvuru tarihleri ise şöyle sıralandı:

- STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

26 STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

16 MEMUR ALACAK ( 25 Kasım - 1 Aralık)

- BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Kasım - 2 Aralık)

- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

49 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Kasım - 5 Aralık)

- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

13 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

4 ADET ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 15 Kasım - 29 Kasım)

- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 15 Kasım - 5 Aralık)

- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 15 Kasım - 5 Aralık)

- YALOVA ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 14 Kasım - 28 Kasım)

- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

11 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 14 Kasım - 28 Kasım)

- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 14 Kasım - 28 Kasım)

- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI ( 13 Kasım - 25 Kasım)

- ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 13 Kasım - 27 Kasım)

- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 13 Kasım - 27 Kasım)

- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 13 Kasım - 28 Kasım)

- AMASYA ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 12 Kasım - 26 Kasım)

- ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI ( 12 Kasım - 25 Kasım)

- GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 12 Kasım - 27 Kasım)

- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 12 Kasım - 26 Kasım)

- GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Kasım - 27 Kasım)

- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Kasım - 26 Kasım)

- AMASYA ÜNİVERSİTESİ

12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Kasım - 26 Kasım)

- KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

63 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

12 AKREDİTASYON UZMANI YARDIMCISI ALACAKTIR ( 11 Kasım - 29 Kasım)

- ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- MERSİN ÜNİVERSİTESİ

5 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

10 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

26 ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Kasım - 24 Kasım)

- BARTIN ÜNİVERSİTESİ

13 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Kasım - 22 Kasım)

- MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 11 Kasım - 23 Aralık)

- SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

65 SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 11 Kasım - 25 Kasım)

- ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

40 MEMUR ALACAK ( 16 Aralık - 19 Aralık)

- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Kasım - 22 Kasım)

- HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Kasım - 22 Kasım)

- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Kasım - 22 Kasım)

- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 8 Kasım - 25 Kasım)

- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 8 Kasım - 22 Kasım)

- KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

28 DOÇENT ALACAK ( 8 Kasım - 22 Kasım)

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 11 Kasım - 24 Kasım)

- SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

20 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 6 Kasım - 20 Kasım)

- ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

20 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 25 Kasım - 6 Aralık)

- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

61 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 5 Kasım - 19 Kasım)

- ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 5 Kasım - 19 Kasım)

- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 4 Kasım - 18 Kasım)

- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 4 Kasım - 18 Kasım)

- İZMİR KALKINMA AJANSI

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Kasım - 6 Aralık)

- GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI ( 4 Kasım - 15 Kasım)

- AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 4 Kasım - 18 Kasım)

- SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

15 MEMUR ALACAK ( 11 Kasım - 20 Kasım)

- GÖLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 MEMUR ALACAK ( 9 Aralık - 11 Aralık)

- ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

59 ÖĞRETİM ÜYESİ/ELEMANI ALACAK ( 4 Kasım - 18 Kasım)

- AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 4 Kasım - 18 Kasım)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

13 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 2 Kasım - 17 Kasım)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVI-DÜZELTME İLANI ( 2 Kasım - 17 Kasım)

- KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 1 Kasım - 15 Kasım)

- KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 1 Kasım - 15 Kasım)

- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 1 Kasım - 15 Kasım)

- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 1 Kasım - 15 Kasım)

- GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 1 Kasım - 15 Kasım)

- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 1 Kasım - 15 Kasım)

- BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Aralık - 6 Aralık)

- SAĞLIK BAKANLIĞI

26 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 30 Ekim - 15 Kasım)

- AĞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Aralık - 6 Aralık)

- TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Kasım - 17 Kasım)

- SERHAT KALKINMA AJANSI

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (UZMAN) ALACAK ( 17 Kasım - 2 Aralık)

- ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

45 MEMUR ALACAK ( 9 Aralık - 13 Aralık)

- ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 MEMUR ALACAK ( 2 Aralık - 6 Aralık)

- MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 MEMUR ALACAK ( 2 Aralık - 6 Aralık)

- MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

10 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 23 Ekim - 20 Kasım)

- ABDİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 9 Aralık - 11 Aralık)

- PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 17 Aralık - 19 Aralık)

- GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)

- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)

- BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)

- SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)

- MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)

- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)

- REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Kasım - 15 Kasım)

- GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 18 Kasım - 20 Kasım)

- HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 12 Kasım - 15 Kasım)

- BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)