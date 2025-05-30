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Memur alımında şartlar değişti: Yaş sınırı kaldırıldı

Memur alımında şartlar değişti: Yaş sınırı kaldırıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptıklarını duyurdu. Bakan Tunç, 35 yaş sınırının kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptık. Bu kapsamda 'Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

'35 YAŞ SINIRI KALDIRILDI'

Öne çıkan değişiklikleri sıralayan Bakan Tunç, "Yaş şartında 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı. Yeni kadrolar arasında fizyoterapist ve işaret dili tercümanı da yer aldı, bu kadrolara ilişkin atanma şartları belirlendi. Zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı. Koruma ve güvenlik görevlileriyle ilgili olarak boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı. Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında, ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı tanındı. KPSS puan türlerinin değerlendirilmesinde, lise, ön lisans ve lisans düzeyleri birbirinden bağımsız şekilde ele alınacak; farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Rotasyon uygulamalarına ilişkin olarak, zorunlu atamaya tabi kadrolarda uygulanmayan rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yer değiştirme taleplerine yönelik olarak ise personelin isteğe bağlı yer değişiklikleri yılda en az bir kez alınacak. Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. 

DHA

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Etiketler adalet bakanlığı memur sınav atama nakil
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