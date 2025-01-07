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Memur ve emekli zammı kesinleşti

Memur ve emekli zammı kesinleşti
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Memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 11,54 oranında artış yapılmasına ilişkin genelge Bakan Şimşek tarafından imzalandı.

Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

Kararı resmileştiren genelgeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı. Genelgeye göre, memur ve memur emeklilerine verilecek zam, sözleşmeli personel tavan ücret tutarları, kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ile 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimine esas Genel İdare Hizmetleri Sınıfı birinci derece birinci kademesinde yer alan Şube Müdürüne ödenen net aylık tutarı ilan edildi.

Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

MEMURLAR REFAH PAYI İSTEMİŞTİ

Memur maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Gelirde adalet için refah payı istiyoruz" çağrısında bulunmuştu. Yalçın, ''7. Dönem Toplu Sözleşme’de teklif ettiğimiz 2025’in ilk altı ayı için %15 artış ve %10 Refah Payı maaşlara yansıtılmalıdır.'' demişti.

Etiketler memur emekli zam hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek
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