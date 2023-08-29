Memur ve emekli zammında dördüncü toplantı

Memur ve memur emeklilerinin zam oranını belirleyecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, dördüncü toplantısını bugün gerçekleştiriliyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan gelecek kararda. 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 4. toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Kurul, pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

Üçüncü toplantısını dün yapan 11 kişiden oluşan Hakem Heyeti'nin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı. 7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi.

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için yüzde 40 zam; kamu işveren heyeti ise 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.