Memur ve emeklilerin 2025 yılı zammında yeni tahminler belli oldu

Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı için son viraja girilirken Sosyal Güvenlik Yazarı Nergis Şimşek ise 2025 yılında memur ve emekli aylıklarının ne kadar artacağını hesapladı.

Asgari ücret müzakerelerinin ortasında milyonlarca memur ve emekli de ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranını bekliyor. Buna göre memur ve emeklilerin maaşı 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte kesinlik kazanacak.

Memur ve emeklilerin beklediği kritik tarihin yaklaşması sonrasında Sosyal Güvenlik Yazarı Nergis Şimşek ise “2025 yılı Ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Konuyla ilgili yazısında, emekli ve memur maaşlarındaki artışın nasıl hesaplandığını da açıklayan Nergis, şunları kaydetti:

“Tüm emekli ve çalışan memurlara, 2025/Ocak döneminde verilecek zamları belirlemek için 2024 yılı Temmuz-Aralık yani ikinci altı aylık dönemde gerçekleşecek TÜFE oranını hesaplamak gerekmekte.

2024 yılı yıllık TÜFE’nin;

Yüzde 45 olarak gerçekleşmesi halinde, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde TÜFE oranı (1.45/1.2473=1,1625) yüzde 16,25,

Yüzde 46 olarak gerçekleşmesi halinde, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde TÜFE oranı (1.46/1.2473= 1,1705) yüzde 17,05 olur.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 2025/Ocak dönemi maaş zamları

Buna göre 2024 yılı yıllık enflasyon oranı;

Yüzde 45 olarak gerçekleşirse, 2025/Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 16,25 oranında,

Yüzde 46 olarak gerçekleşirse, 2025/Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 17,05 oranında artırılır.

Yüzde 16,25 veya yüzde 17,05 artış oranları emeklilerin kök aylıklarına uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2024/Temmuz ödeme döneminden itibaren emeklilere ödenen en düşük emekli aylığı tutarı 12 bin 500 lira olarak uygulanmaktadır. Bu miktara ek ödeme dahildir. Dolayısıyla, 12.019,23 TL aylık ve 480,77 TL ek ödeme olmak üzere toplam 12 bin 500 TL’dir. Emeklilerin aylıklarına zamlar uygulandığı zaman doğrudan 12 bin 500 TL yerine 12.019,23 TL ile mukayese işlemi yapılmakta ve hangi aylık yüksek ise ödeme o aylık üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2025/Ocak ayında alt sınır aylığı olan 12 bin 500 TL’nin artırılmaması halinde, 2024/Aralık döneminde kök aylık miktarları 10.268,4 TL ve altında olan emeklilere, 2025/Ocak döneminde yüzde 17,05 oranında zam verilse bile, yine 12 bin 500 TL almaya devam edeceklerdir. Alt sınır aylığının artırılması yasal düzenleme yapılmasını gerektirmektedir.

Memur ve memur emeklilerinin 2025/Ocak dönemi maaş zamları

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamakta, iki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir.

2024-2025 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde, memurlara 2024 için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verilmiştir.

Memur emeklisi

Memur emeklilerinin aylıklarına 2025/Ocak döneminde yapılacak artışlar, 2024 yılı TÜFE oranının;

Yüzde 45 olarak gerçekleşmesi halinde, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde TÜFE oranı (1.45/1.2473=1,1625) yüzde 16,25, yine aynı dönemde 7. Dönem toplu sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 10’dur. Dolayısıyla yüzde 16,25 enflasyon oranından yüzde 10’luk bölüm düşüldükten sonra 2025/Ocak döneminde emekli memurlara verilecek enflasyon farkı (1,1625/1,10=1,0568) yüzde 5,68 olarak gerçekleşecektir. Ayrıca, toplu sözleşmeyle 2025/Ocak ayında memurlara yüzde 6 zam verildiğinden, memur emeklisinin 2025/Ocak zammı (1,0568 x 1,06= 1,1202) yüzde 12,02 olacaktır. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 12,02 oranında artırılır.

Yüzde 46 olarak gerçekleşmesi halinde ise, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde TÜFE oranı TÜFE oranı (1.46/1.2473= 1,1705) yüzde 17,05, ve bu oran üzerinden memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı (1,1705/1,10= 1,0640) yüzde 6,4, bu orana yüzde 6 toplu sözleşme farkı eklendiğinde memur emeklisinin 2025/Ocak zammı (1,0640 x 1,06= 1,1278) yüzde 12,78 olur.

Memur emeklileri, çalışan memurlara aylık artışları dışında verilen ve 15965 göstergenin memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan ilave ödemenin kendilerine de verilmesini haklı olarak talep etmektedir. Çalışan ve emekli memur arasında yapılan bu ayrımın sona erdirilmesi gerekmektedir.

Çalışan memur

Çalışan memurlara da tıpkı emekli memurlarda olduğu gibi 2025/Ocak döneminde 2024 yılı TÜFE oranının;

Yüzde 45 olması halinde; yüzde 12,02,

Yüzde 46 olması halinde ise; yüzde 12,78 oranında zam verilecektir.

Bununla birlikte, sadece tüm çalışan memurlara verilen ilave ödeme, 1/1/2025 tarihinde belirlenecek memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacaktır. Hesaplamada 1/1/2025 tarihi itibarıyla belirlenecek memur maaş katsayısı 15965 gösterge rakamıyla çarpılacaktır. 1/7/2024-31/12/2024 tarihleri arasında, çalışan memurlara yapılan ilave ödeme: 15965 x 0,907796 = 14.492,96 TL’dir.

Konuyu özetlersek; 2024 yılı TÜFE tahminlerine göre SSK, Bağ-Kur, çalışan ve emekli memur emekli aylıklarındaki artışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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