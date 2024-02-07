Memur yeniden zam ve refah payı istedi

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı maaş zamları eriyen memurlar, ek zam ve refah payı istedi.

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yüzde 49.25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu oranın sadece yüzde 15’i toplusözleşme zammı. Geri kalanı ise geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından kaynaklanıyor. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 gelince zammın yarısı da gitmiş oldu.

TÜİK verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ocak 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 4,12 artarken yıllık da yüzde 127,21 yükselmişti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024’ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek” dedi.

Merkez Bankası’nın 2024’e ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu buna karşın memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın yüzde 26.5’ta kaldığını belirterek şöyle devam etti:

“Böyle bir ücret politikası daha fazla sürdürülemez. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesine yönelik olarak kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58’den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz.”

Merkez Bankası ocak ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Başta enerji olmak üzere temel mal ve hizmetlerdeki artış endeksi yukarı taşıdı. Değerlendirmeye göre enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğalgaz fiyatları yükselmeye devam etti.

Bunun yanı sıra, temel mal grubu aylık enflasyonunun önceki aya kıyasla yükseldiği belirtilirken mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışlarının genele yayıldığı ifade edildi. Ayrıca aylık enflasyon oranlarının enflasyon raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükseldiği de vurgulandı.