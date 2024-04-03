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Memur zammı 3 ayda eridi, refah payı yeniden gündemde

Memur zammı 3 ayda eridi, refah payı yeniden gündemde
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Memur maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılan zammın, 3 ayda enflasyona yenik düştüğünü belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, refah payı talebinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay tüketici fiyatlarının ortalama yüzde 3,16 yükseldiğini, yılın ilk 3 ayındaki enflasyonun ise yüzde 15,05'e ulaştığını anımsattı.

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü enflasyon verilerinden oluşan Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yerel seçimlerde CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin 1'inci partisi durumuna taşıyan, AK Parti'ye ise kurulduğu günden bu yana en büyük oy kaybı yaşatan verilere göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mart 2024

Memur maaşlarına bu yılın ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15 artış yapıldığını hatırlatan Kahveci, açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve memur emeklilerinin maaşlarının eridiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yetkililerin bugünden itibaren seçim gündeminden uzaklaşarak ekonomiyi gündemin birinci sırasına almaları gerektiğini bildiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"6 ay için verilen zamların 3 ay içinde enflasyona yenik düşmesi, önümüzdeki maaş zammı sürecine kadar geçecek 3 ayda memur ve emeklilerimizin yaşadığı zorlukların katlanarak artacağını göstermektedir. Yıllık enflasyonun yüzde 68'leri aştığı ve önümüzdeki sürede yüzde 80'lere tırmanmasının beklendiği ortamda yüzde 15 maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik yıkımı anlamına gelecektir."

Kahveci, geçen yıl yürürlüğe giren ve 12 bin 54 liraya ulaşan ilave ek ödemenin emekliliğe sayılmamasından dolayı memur emeklilerinin büyük mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yükselen enflasyonun hızı, çalışanların alım gücü düşürülerek kesilmeye çalışılırsa daha büyük sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. Enflasyonla mücadele, halkımızın alım gücü düşürülmeden katma değer yaratan üretime geçilerek sağlanmalıdır. Bu nedenle memur ve emeklilerimiz önümüzdeki süreçte daha da artacak enflasyondan korunmalı, alım güçleri artırılmalıdır. Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir. Bu dakikadan itibaren yetkililerimizin memur ve emekliler üzerinde oluşan ekonomik yaraları sarması en öncelikli konu olmalıdır."

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Etiketler memur memur maaşları refah payı memurun talebi kamu-sen
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