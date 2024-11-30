Memurlara 3 yıla kadar ''ücretsiz'' izin hakkı geliyor!

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle birlikte memurlara 3 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmelerine olanak tanınacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis'te düzenlediği basın AK Parti Grup Başkanı Güler, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu belirterek, teklifle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamada yer alan hususların kanun düzeyine taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

3 YILA KADAR AYLIKSIZ İZİN İMKANI

Güler, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmelerine imkan verileceğinin altını çizerek şu sözleri sıraladı:

"Teklifte, devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılabilmesi, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için bir imkan getiriyoruz. Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin disiplin cezası almadan geçirilen ve dolayısıyla ilave kademe hakkı sağlayan sürelerin hesabında dikkate alınmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan bazı memurların diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden faydalanabilmesi ile aynı başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelere de kanun teklifimizde yer veriyoruz"