Memurlardan 30 bin liralık ek zam talebi

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, BDDK yönetici ve uzmanlarına 30 bin liraya kadar ek zam verilmesi üzerine, ''Aynı iyileştirme büro memurları başta olmak üzere tüm memurlar için yapılmalı'' dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına 30 bin liraya kadar ek tazminat verilmesine dair önergenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesiyle beraber Büro Memur-Sen, sadece bir kurum personeline bu şekilde ek tazminat verilmesinin maaş adaletsizliğini artıracağı gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yapılan iyileştirmeye karşı olmadıklarını ancak düzenlemenin tüm memurları kapsaması gerektiğini söyledi. BDDK özelinde yapılan düzenlemeye gerekçe olarak kurum merkezinin Ankara’dan İstanbul’a taşınması gösterildi. BDDK personelinin karşı karşıya kaldığı yaşam maliyetlerindeki artışa dikkat çekildi.



Aynı mağduriyeti diğer kurumlardaki memurların da yaşadığına dikkat çeken Yazgan, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ve turizm bölgelerinde görev yapan memurların yüksek kiralar nedeniyle sıkıntıda olduğunu söyledi.



Yazgan, enflasyon nedeniyle oluşan mağduriyetlerin telafisi için kamu görevlilerine kira ve lojman yardımı yapılması gerektiğini söyleyerek, “BDDK çalışanlarına yapılacak düzenleme ile kurumda görev yapan başkan ve üyeler, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür ile murakıp, uzman, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı ünvanlı meslek personeline her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ek tazminat ödenecek. Bu BDDK personeli için yaklaşık 30 bin lira ek zam anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.



30 bin liralık ilave artışın ortalama bir memur maaşının bile üzerinde olduğuna dikkat çeken Yazgan, düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesinin kabul edilebilir olmadığına dikkat çekti. Yazgan, “Aynı iyileştirme büro memurları başta olmak üzere tüm memurlar için yapılmalı” dedi.

İHA