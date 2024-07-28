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Memurların toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu

Memurların toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira ikramiye alacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 lira ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler toplu sözleşme sendikalı memur ikramiye
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