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Öğretmenler için bir ilk: Uzman Öğretmenlik Sınavı'nda büyük yoğunluk

Öğretmenler için bir ilk: Uzman Öğretmenlik Sınavı'nda büyük yoğunluk
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Milli Eğitim Bakanlığınca ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’ 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ilk kez bugün uygulanmaya başladı. 81 ilde 1489 okulda sınava girecek öğretmenler sabahın erken saatlerinde okullara geldi.

Saatler 09:30’u gösterdiğinde okul girişlerinde yapılan kimlik ve aramanın ardından adaylar okullara girdi.

Okula girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Etiketler öğretmen sınav
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