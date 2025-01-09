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Tüm memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu

Tüm memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılına ilişkin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile birlikte memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 2025 yılına ilişkin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, 9 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memurlardan bu yıl 10,25 ile 41,80 lira arasında, sözleşmeli personelden ise 12,47 ile 49,97 lira arasında öğle yemeği bedeli kesilecek. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o tebliğ:

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller
MADDE 4- (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5- (1) 9/1/2024 tarihli ve 32424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılına ilişkin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile birlikte memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belirlendi.

Etiketler Memur ve sözleşmeli personel kamu çalışanı yemek kesintisi yemek ücreti
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