Tüm memurlara 3600 ek gösterge talebi

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, ek göstergenin emekli memur maaşları belirlenirken önemli olduğunu belirterek, birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen temmuzda kamu görevlilerine ödenmeye başlanan 8 bin 77 lira ilave ödemenin, ocak ayında 12 bin 54 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Memur emeklilerine, çalışırken aldıkları maaşın yüzde 45'i kadar aylık bağlandığını anlatan Kahveci, ilave ödemenin dikkate alınmamasının emekli aylıklarını düşürdüğünü ifade etti.

Bu yılın "Emekliler Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Kahveci, "Memur emeklilerinin durumu mutlaka düzeltilmeli, ilave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır." dedi.

3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi sözünün henüz hayata geçirilmediğini söyleyen Kahveci, "Ek gösterge, bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

Konunun vakit geçirilmeden TBMM gündemine taşınmasını isteyen Kahveci, "Birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600'e yükseltilerek bu konu çözüme kavuşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Kahveci, Ekim 2008'den önce ve sonra göreve başlayan memurların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının da aynı olmadığını dile getirdi. En düşük emekli aylığı miktarının farklı hesaplandığını aktaran Kahveci, "en büyük beklentilerinin, bu çifte standardın giderilmesi olduğunu" bildirdi.

Yardımcı hizmetler personelinin görevde yükselme sınavı

Kahveci, kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunduğuna dikkati çekerek, bu çalışanlar için görevde yükselme sınavı açılması ve söz konusu personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi talebinde bulundu.

Sözleşmeli personel çalıştırmanın istisna olmaktan çıkartılarak kamuda asıl istihdam şekli haline getirildiğini söyleyen Kahveci, kamuda asli ve sürekli görevlerin mutlaka kadrolu memurlar eliyle yapılması gerektiğini belirtti.

Kahveci, kamuda artan taşeron işçiliği uygulamasına da bir an önce son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.