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Yüzde 45'lik zam sonrası memurlardan zam talebi

Yüzde 45'lik zam sonrası memurlardan zam talebi
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Memur-Sen, kamu işçilerine yönelik ücret artışlarının ardından memurlara seyyanen zam çağrısında bulundu.

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlardan zam talebi geldi.

Memur-Sen Konfederasyonu, benzer ekonomik şartların kamu görevlileri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Memurlar ile işçiler arasındaki ücret makasının yılbaşı itibarıyla açıldığına değinilen yazılı açıklamada, kurumlarda çalışma barışının bu nedenle bozulduğuna, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik ve güvenin sarsıldığına değinildi.

Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine işaret edilerek, “Memur-Sen olarak, çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır.” ifadelerine yer verildi.

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Etiketler memur zam seyyanen kamu
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