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Avrupa'da araçların en pahalı olduğu ülkeler belli oldu

Avrupa'da araçların en pahalı olduğu ülkeler belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu ve AB İstatistik Ofisi’nin açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre, Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu.

2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 Euro oldu.

2021 yılında Türkiye için bu oran 100 Euro’ya 101 Euro şeklinde gerçekleşmişti.

2022 yılında 144 Euro ile Türkiye’nin başını çektiği listenin ikinci sırasında ise 132 Euro ile Danimarka ikinci, 120 Euro ile İzlanda üçüncü, 114 Euro ile Hollanda dördüncü ve 113 Euro İsviçre beşinci sırada yer aldı.

27 AB ülkesinin ortalaması 100 olurken, en ucuz araç ise 87 puan ile Polonya’da satıldı. Slovakya ve Kuzey Makedonya’da ise bu değer 89 oldu.

 

Etiketler Türkiye araç fiyatları avrupa rekor
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