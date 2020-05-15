Benzin ve motorine zam geldi

Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hemen hemen her gün değişiklik olmaya devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9, motorinde de 11 kuruş zam gerçekleşti.

15 Mayıs itibarıyla bir litre benzin İstanbul’da 5,46, Ankara’da 5,55 TL, İzmir’de 5,58 TL’den satılıyor. Bir litre motorin İstanbul’da 5,25 TL, Ankara’da 5,29 TL, İzmir’de 5,33 TL’den satılıyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



