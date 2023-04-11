Benzinli otomobillerin sonu mu geliyor? ABD'den katı kurallar

ABD Çevre Koruma Dairesi, benzinli ve emisyon üreten otomobillerin satışını kısıtlayacak katı kurallar üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

ABD, emisyonlu araçların satışını kısıtlayacak

ABD Çevre Koruma Dairesi, benzinli ve emisyon üreten otomobillerin satışını kısıtlayacak katı kurallar üzerinde çalışıyor.

Yeni kuralların bu hafta içerisinde onaylanması beklenirken, yeni standartların içten yanma motorlu araçların satışını agresif bir şekilde kısıtlayacağı aktarılıyor.

ABD Çevre Koruma Dairesi tarafından getirileceği söylenen yeni kuralların 2027 ila 2032 model yıllarını kapsaması bekleniyor.

AB, yasağı onaylamıştı

Avrupa Birliği ülkeleri, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay vermişti.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.