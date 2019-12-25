Cuma günü tanıtılacak yerli otomobilden yeni görüntü

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili" ile ilgili yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı.

Fotoğrafta otomobilin farlarının yanı sıra; ön camı, tavan çıtası A sütunları ve aynaları görünüyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından son iki gündür "Türkiye’nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı fotoğrafları paylaşmıştı.

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.

Dün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.