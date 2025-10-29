  1. Anasayfa
  4. Elektrikli araç sahibinin kasko zaferi: 229 bin TL faiziyle geri ödenecek

Elektrikli araç sahibinin kasko zaferi: 229 bin TL faiziyle geri ödenecek

Güncelleme:

Ankara'da sürücü kursu sahibi D.Y.'nin, elektrikli otomobilinin kasko hasarını ''şarjdayken hareket etmiş'' diyerek ödeme yapmayı reddeden sigorta şirketi haksız bulundu. 229 bin 685 liranın faiziyle araç sahibine ödenmesine karar verildi.

Yenimahalle ilçesinde sürücü kursu sahibi D.Y., geçen yıl 25 Ekim'de elektrikli otomobilini site içinde park etmeye çalıştı. Bu sırada Y.'nin kullandığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Y., kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketine başvurdu. Ancak şirket, aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürerek hasarı karşılamadı. Y., avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurdu. Dosya bilirkişiye gönderildi. Teknik incelemede; elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı, sistemin bunu otomatik olarak engellediği belirlendi. Komisyon, bilirkişi raporunu esas alarak sigorta şirketini kusurlu buldu. Heyet, 229 bin 658 lira 89 kuruşluk hasar bedelinin işleyecek faiziyle birlikte araç sahibine ödenmesine hükmetti.

'HAKLI ÇIKTIK'

D.Y., aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını söyleyerek, "Bundan dolayı da ön şarj soketinde bir arıza oluştu. Kazadan sonra yetkili servise götürerek aracımı yaptırmak için başvuruda bulundum. Yetkili servis, bana kaskodan yapılabileceğini söyledi. Fakat kasko şirketinin reddinden dolayı aracım 4 ay boyunca yetkili serviste kaldı. Mağduriyetimden dolayı avukat beyle görüşerek hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık" diye konuştu.

'UYUŞMAZLIĞI KAZANMIŞ OLDUK'

Avukat Fırat Bilici ise kasko şirketinin aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürdüğünü söyleyerek, "Ancak elektrikli araçlar şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla buradaki hasarın ödenmeme sebebinin yasal olmadığını düşündük. Bu sebeple sigorta şirketine başvuru yaptık. Hatta kullanma kılavuzuna kadar sigorta şirketine gönderdik ve 'Bu araç şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla vermiş olduğunuz ret sebebi, hasarın ödenmeme sebebi yerinde değildir' dedik. Ancak sigorta şirketi buna rağmen yine bize olumsuz cevap verdi. Daha doğrusu cevap vermedi. Bunun üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurduk. Ve bilirkişi raporunda da hususun böyle olduğu, aracın şarj halindeyken hareket ettirilemeyeceği, dolayısıyla bütün hasar bedelinin ödenmesi gerektiği ve bütün bataryaya giden şarj soketlerinin değişmesi gerektiği ifade edildi. Ve 200 küsur bin lira alacağa hükmedildi. Bu şekilde de uyuşmazlığı kazanmış olduk" dedi. 

DHA

