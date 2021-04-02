İkinci el otomobil piyasasında son durum! Fiyatlar artıyor mu?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç sıkıntısı ve dövizde yaşanan artış nedeniyle otomobil fiyatlarında yükselmeye yaşandı.

Salgın sebebi ile üretim ve tedarik zincirinde bir çok sektörde aksamalar meydana geldi. Bunlardan biri de otomobil sektörü. Sıfır araç sıkıntısı yaşanınca talep ikinci el otomobile kaydi. Haliyle fiyatlar da yükseldi. 2020 yılının sonunda ise, üretim arttı, ikinci el araç fiyatlarında gerileme oldu.

Sektör temsilcileri, en büyük sıkıntının otomotiv sektöründe kullanılan elektronik çiplerdeki tedarik sıkıntısı olduğunu belirtiyor.

Otomobil sektöründe bir süre daha ikinci ele olan talebin yüksek olması bekleniyor. Haliyle fiyatların da düşmesi öngörülmüyor.