İtalyan Piaggio Motobike İstanbul 2024’te

İtalya’nın en köklü ve öncü motosiklet markalarından olan Piaggio, Motobike İstanbul 2024’te, güç-ağırlık dengesiyle sınıfının lideri Beverly, Medley, üç tekerlekli MP3 ve elektrikli Piaggio 1 modellerinin de bulunduğu geniş ürün yelpazesiyle yeni sezonun açılışını gerçekleştirecek.

Türkiye temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı Piaggio; sahip olduğu Mia teknolojisiyle akıllı telefon entegregrasyonuna olanak tanıyan, konforlu scooter’ların ilk akla gelen modeli Beverly ile birlikte, yine 16 inç ön jantıyla şehir içi sürüşlerde üstün konfor sunan Medley modeli motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. Bu modellerle birlikte, geri vites, arka kamera ve kör nokta uyarı sistemi özelliklerine sahip 3 tekerlekli scooter’ın öncüsü MP3 530 ile elektrikli mobilitedeki değişimi kendi tarzında yorumlayan Piaggio 1 modelleri fuardaki yerini alacak.

İtalya’nın tutkulu scooter modellerini köklü geçmişinden aldığı ilhamla geleceğe taşıyan Piaggio, Motobike İstanbul’da, 2024 motosiklet sezonunun açılışını bütün ürün gamıyla gerçekleştirecek. Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı İtalyan Piaggio, fuarda sürüş konforuyla ünlenen Beverly, sportif ruhuyla Medley, 3 tekerlekli scooter MP3 ve yeni nesil e-scooter Piaggio 1 modellerini sergilemeye hazırlanıyor.

Beverly: Şehrin en konforlu scooter’ı

Büyük çaplı tekerlekleri ve eşsiz sürüş pozisyonuyla şehir trafiği ve engebeli yolları dize getiren Piaggio Beverly efsanesi; 400, 400 S ve 400 Deep Black versiyonlarıyla 2024 sezonunu karşılıyor. Siyah ayrıntılarla donatılmış mat siyah, yenilikçi, zarif tasarım ve her koşulda fark edilen canlı, güçlü bir motosiklet olan Beverly 400 Deep Black ailenin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. 344.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla Beverly 400, şık bir şehirli scooter olmasının yanında ileri güvenlik özellikleri, performansı ve sürüş karakteri ile şehirden uzaklaşmak istediğinizde de harika bir yol arkadaşı oluyor. Beverly’nin geniş sele altı saklama bölmesi iki kask için yeterli alana sahip. Daha konforlu bir sürüş pozisyonu için yapılabilen ayarlar, hafta sonu kaçamakları için de ideal bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor.

Medley: Hem teknolojik hem de sportif

Teknoloji meraklılarının sportif ruhlu scooter’ı Piaggio Medley, 150 ABS ve S 150 ABS versiyonlarıyla satışa sunuluyor. 179.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Medley, atak ve kıvrak yapısının yanı sıra Bosch çift kanallı ABS fren sistemi ve çekiş kontrol sistemi sunuyor. Trafikte bir ile beş saniye arasında hareketsiz kalması durumunda motoru otomatik olarak kapatan RISS (Regülatör İnvertör Çalıştır-Durdur Sistemi) start-stop sayesinde yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Medley S 150 modelinde standart sunulan Piaggio Mia sayesinde refakatçi aydınlatma, motosiklet konum bulucu ve sele açma fonksiyonları kontrol edilebiliyor.

MP3: 3 tekerlekli scooter’ların öncüsü!

Dünyanın ilk 3 tekerlekli scooter modeli Piaggio MP3, İtalyan tasarımını yenilikçi teknolojiler ve performansla birleştirmeye devam ediyor. MP3 530 Exclusive versiyonu 489.900 TL’den başlayan fiyatla satılıyor. Piaggio MP3, ön çift tekerin sağladığı benzersiz konfor ve güvenlik ile hem şehir içinde hem de virajlı uzun yollarda kusursuz bir deneyim sağlıyor.

Piaggio’nun teknoloji departmanı tarafından geliştirilen BLIS (Kör Nokta Uyarı Sistemi), MP3 530 Exclusive’de standart olarak sunuluyor. Gelişmiş radarıyla Piaggio MP3 530 Exclusive, trafiği sürekli izleyerek kör noktalarda sürücüyü uyarıyor. Bu modelde ayrıca geri vites ve park için arka kamera ve akıllı telefonlar için sofistike bir GPS sistemi de mevcut.

Piaggio 1: Performans, verimlilik ve özel teknolojiler

Arka tekerleğe entegre bir elektromotorla harekete geçen Piaggio 1 modeli ile e-scooter sınıfında çığır açan marka, şehir içi ulaşım için akıllı çözümler geliştirmenin merkezinde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Şehir içi ulaşım için gereken çeviklik ve pratikliğin yanı sıra Piaggio’ya özgü kalite ve güvenilirliğin bir araya geldiği Piaggio 1, son derece modern bir e-scooter olarak dikkatleri çekiyor.

Tam şarj için gereken standart süre 220 Volt enerji ile 6 saat olan Piaggio 1, sahip olduğu 5,5 inçlik dijital renkli LCD ekranı, pratik çıkarılabilir bataryası, hafif ve sağlam yapısı, 3 farklı versiyonu ve büyük sele altı kapasitesiyle öne çıkıyor. 1 ve 1+ versiyonlarında 1,2 kW güç üreten bir elektromotor kullanılırken, 1 Active versiyonunda 2 kW gücünde bir elektromotor devreye giriyor. Piaggio 1 ve Piaggio 1+ modelleri, geleneksel 50 cc scooter’ların üzerinde bir performans sunarken tıpkı 50cc scooter’lar gibi B sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor. Piaggio 1, hayranları ile 141.900 TL’den başlayan fiyatlarla buluşuyor.